今年６月に大阪市内の中学３年の男子生徒が自殺し、市教委がいじめの「重大事態」として調査している問題で、亡くなった男子生徒の母親がＭＢＳの取材に応じました。今年６月、大阪市立の中学校に通っていた中学３年の男子生徒（当時１４）が自殺しました。遺族は、亡くなる数日前に男子生徒が学校で「早く生き地獄から解放されますように」と短冊に記していたことを、男子生徒の死亡後に学校から伝えられたということです。