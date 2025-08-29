日本維新の会の石井章参院議員が国から支給された公設秘書の給与を不正に受け取った疑いで家宅捜索を受けた事件で、勤務実態のない複数の人物の名義で秘書として届け出ていたとみられることが分かった。この事件は、石井章議員が勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国費で支給される給与を不正に受け取った疑いがあるとして27日、東京地検特捜部が強制捜査に乗り出したものだ。その後の関係者への取材で、勤務実態のない