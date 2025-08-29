全国の自治体で「NHKの受信料の未払い」が相次いでいることをご存じでしょうか。その背景には、車に搭載されたカーナビのテレビ受信機能が大きく関わっているといわれています。 「そもそもカーナビに受信契約は必要なのか？」「家庭用と公用車のカーナビでは扱いは変わってくるのか？」こうした疑問を持つ方も多いでしょう。 本記事では、全国で発覚している未払いの現状や原因を整理し、カー