日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。２８年ロス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動で、２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会となる。日本はグループＢに入り、アフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦。各グループ１位の１１チームと、各グループ２位のうち成績上位の４チームにホスト国のサウジアラビア