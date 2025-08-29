岡山県立岡山操山高校（岡山市）の2年生3人が、炊いたご飯で作るアイスクリームのようなスイーツを考案した。コメの甘みともちもちした食感が特徴。「らいすくりーむ」と名付け、試作品の販売や作り方講座を通じて食や農業の大切さを伝えていく活動に取り組んでいる。【写真】炊いたご飯から作るスイーツ「らいすくりーむ」。コメの甘さともちもちした食感が特長です3人は㷔硝岩（えんしょういわ）千裕さん（17）、佐々