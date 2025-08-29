斬新“スクエアボディ”採用に「キューブにしか見えない」の声も!?日産自動車は2025年8月22日、5年ぶりにフルモデルチェンジを果たした新型「ルークス」を先行公開しました。競争が激化する軽スーパーハイトワゴン市場において、日産が「新しい軽のスタンダード」として自信を持って送り出すこの4代目ルークスは、デザインから安全性に至るまで大きく進化しています。【画像】超カッコいい！ これが“キューブ”みたいな「新型