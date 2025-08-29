普通の主婦がレンタカーのエクリプスクロスを返却せずに30万円で外国人に売却！人気の格安レンタカー店で起きた悲劇とは「ちょっと借りて、返すだけ」。そんな当たり前のやり取りが、とんでもない事件に発展しました。人気の格安レンタカー店で起きたのは、客がクルマを乗り逃げし、さらに売却するという前代未聞の事態です。【画像】盗まれたレンタカーは三菱の人気SUVだった…（20枚）しかも犯人は、30代の「ごく普通の主婦