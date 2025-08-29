スズキ「“斬新”ワゴンRスマイル」がスゴかった！2025年1月に開催された「東京オートサロン2025」において、スズキはさまざまなモデルを披露しました。そのなかで、ひときわ来場者の視線を集めていたのが、「ワゴンRスマイル」をベースにした「EUROPEAN ANTIQUE（ヨーロピアンアンティーク）」です。【画像】超カッコいい！ これが「斬新ワゴンR」です！（30枚以上）どのようなコンセプトカーなのでしょうか。めちゃかわい