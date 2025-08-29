ソフトバンク牧原大成内野手（32）が、自身初の規定打席到達を射程圏内に捉えている。今季はここまで97試合に出場し、打率3割2分、3本塁打、39打点。特に8月は打率4割超えと打撃好調だ。規定打席に関しては、2022年に残り「2」まで迫ったことはあったが、ここまでプロ15年で到達した年はない。現在、牧原大の打席数は327打席。今季は残り28試合で、規定打席の443打席に到達するにはあと116打席。1試合平均にすると、4・143