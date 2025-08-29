ふんわり食感に胸がときめく♪「なんでも卵炒め丼」【画像で見る】手間なしなのに本格派の味わい「夏のひと皿ごはん」バリエ15品夏は買い物に行くのがおっくうで、油断すると「家に何もない！」なんてことになりがち。そんな大ピンチの日のために、「卵＋野菜1種」だけでできる卵丼のレシピを紹介します。ひと手間かけてふんわり食感に仕上げているから、材料は少なくても満足度は100％！すぐできるから忙しい日にもぴったりです