8月30日（土）夜6時30分からは、土曜スペシャル「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W 第6弾！長野県・車山高原〜福島県・磐梯熱海」（郄木菜那、中村静香、原幹恵）を放送！【動画】ニッポン一周6000km！貨物船に乗せてもらいました！今回のルートは、長野県・車山高原をスタートし、3泊4日で目指すゴールは福島県・磐梯熱海温泉！ スタート早々3人の前に立ちはだかるのは、南北に伸びる強敵・越後山脈。越後山脈に挑み、最短ル