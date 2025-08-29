日本産科婦人科学会（日産婦）は２９日、２０２３年に国内で実施された体外受精で生まれた子どもが、前年より７８４２人増の８万５０４８人となり、過去最多を更新したとする調査結果を発表した。生まれた子の８人に１人に相当する。２０歳代後半の妊娠率が上がっており、２２年に公的医療保険が適用され、体外受精を受けやすくなったことが影響しているとみられる。体外受精は不妊治療の一種で、卵子と精子を体外で受精させ、