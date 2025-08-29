自民党の小林史明・環境副大臣が２９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。総裁選前倒しを求める署名が公表されることを受けて見解を披露した。総裁選管理委員会は総裁選前倒しを求めた議員の名前を公表すると決定。国会議員２９５人と都道府県連の代表者４７人の計３４２人中、過半数以上となる１７２人が要求した場合に臨時総裁選が開かれる。すでに神田潤一法務政務官は２８日、Ｘで「『総裁選挙の前倒しを求めるべき』との考え方