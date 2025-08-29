韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏があっせん収賄などの疑いで逮捕された事件で、韓国の特別検察官は世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”から不正な政治資金を受け取ったとして、尹氏に近い国会議員の逮捕状を請求しました。逮捕状を請求されたのは、尹氏に近い国会議員・権性東氏です。韓国メディアによりますと、権氏は“統一教会”から日本円にして1000万円あまりの政治資金を不正に受け取った疑いがもたれているとい