２０２２年１０月に交通事故に遭い死去したザ・ドリフターズの仲本工事さん（享年８１）の妻で歌手の三代純歌が、事実に反する報道で名誉を傷つけられたとして、「週刊女性」の発行元「主婦と生活社」に１６５０万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が２９日、東京地裁で開かれ、三代が証人として初弁論。一部記事の内容を否定した。午前１０時３０分、左手薬指に仲本さんからもらった婚約指輪をはめた三代は、神妙な顔つきで