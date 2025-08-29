メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県中津川市の老舗和菓子店で秋の味覚、栗きんとんづくりが始まっています。 150年以上の歴史がある中津川市の和菓子店「川上屋」では、今週から栗きんとん作りが始まりました。 川上屋の栗きんとんは、粗くつぶした栗と細かくつぶした栗を合わせているのが特徴で、栗のほくほくとした食感が味わえます。 29日は1200kgの栗が届き、約70人の従業員が蒸した栗を木綿の布で包んで仕上げて