【モデルプレス＝2025/08/29】女優の吉瀬美智子が29日、自身のInstagramを更新。血糖値測定器を使用した体験談とともに、彩り豊かな朝食プレートを公開し、反響が寄せられている。【写真】吉瀬美智子「手作り？」と話題の豪華朝食プレート◆吉瀬美智子、血糖値測定で学んだ食事管理を紹介吉瀬は、血糖値測定器について「私も2週間計測を可視化する事で、自分に合った食事の摂り方を学びました」と使用した体験を報告。「回数を分け