【モデルプレス＝2025/08/29】日向坂46の金村美玖が28日、メンバー・松田好花がパーソナリティを務めるラジオ番組「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週木曜深夜0時〜）に出演。フォーメーション発表でWセンターに選ばれた時の心境を告白した。【写真】日向坂46金村美玖、小坂菜緒とWセンター務めた新曲MV◆金村美玖、日向坂46新曲「お願いバッハ！」Wセンターに喜びこの日は金村と小坂菜