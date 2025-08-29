米沢市内の県立高校で28日複数の女性用トイレから小型カメラが見つかりました。警察は何者かが盗撮目的で設置したとみて調べを進めています。県高校教育課によりますと、28日午後1時半ごろ、米沢市内の県立高校で2階の女性用トイレに小型カメラ1台が設置されているのを掃除中の生徒が見つけました。その後、校内を点検した結果、3階の女性用トイレからも小型カメラ1台が見つかったということです。学校は28日、警察に届け出ていて