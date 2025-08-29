お盆の帰省が終わり、ホッとしてる人も多いかもしれませんが、あっという間に年末がやってきます。そうすると次は、年末年始の帰省がありますよね。お盆よりも長期間滞在したり、掃除や料理などを手伝わされたりと、なにかと負担が多く、年末年始の帰省をストレスに感じている人も少なくないと思います。今回は、年末年始に大掃除をさせられる話をご紹介いたします。掃除を嫁にやらせるつもりでいる義母「毎年、年末年始は義実家に