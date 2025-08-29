特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、29日、大分県豊後高田市の男性に感謝状が贈られました。 大分県警から感謝状が贈られたのは、豊後高田市の友谷一也さん26歳です。 友谷さんが働くコンビニエンスストアで７月29日、80代の男性が電子マネーを5万円分購入しようとしていました。 不審に思い、使い道を尋ねると、男性は「女性とメールで連絡を取っていて、お金を支払えば会えると言われた」などと話しました。