大分市の高校で29日、国が認定する「ものづくりマイスター」が生徒たちを直接指導する出前授業が行われました。 出前授業が行われたのは大分市の鶴崎工業高校です。 この授業は高校生にものづくりの魅力を感じてもらい、将来の進路選択に役立ててもらおうと、大分県職業能力開発協会が行っていて、「ものづくりマイスター」として国が認定している技能士を講師として派遣します。 ものづくりマイスタ