画像はとなりのヤングジャンプ「こういうのがいい」のページ（https://tonarinoyj.jp/episode/2550912966097318776）より 【52発目「互認 chapter 4」】 8月29日 公開 集英社は8月29日、双龍氏によるマンガ「こういうのがいい」52発目「互認 chapter 4」をとなりのヤングジャンプにて公開した。 52発目「互認 chapter 4」では、友香の前で村田と伊予が、互いの関係を確認する