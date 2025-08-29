画像はpixivコミック「大蛇に嫁いだ娘」のページ（https://comic.pixiv.net/works/7237）より 【第38話2】 8月29日 公開 KADOKAWAは、pixivコミック「コミックマルシェ」にて、フシアシクモ氏によるマンガ「大蛇に嫁いだ娘」第38話2を8月29日に公開した。 「大蛇に嫁いだ娘」は供え物として大蛇に嫁がされた村娘のミヨと、大蛇が織りなす夫婦のラブストーリー。第