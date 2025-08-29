ディズニーストアに、ハロウィーンをテーマにした新コレクション「DISNEY HALLOWEEN」と「DISNEY VILLAINS」が登場！仮装を楽しむ「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」のほか、「ディズニーヴィランズ」も登場する、ハロウィーンを盛り上げる新コレクションです☆ ディズニーストア「DISNEY HALLOWEEN(ディズニーハロウィーン)／DISNEY VILLAINS(ディズニーヴィランズ)」 発売日：2025年9月2日（火）より順次販