ＱＬＳホールディングスが後場急伸している。正午ごろに株主優待制度を変更すると発表しており、好材料視されている。 現行制度では毎年３月末日時点で５００株以上を１年以上継続保有する株主を対象に、保有株数５００株以上１０００株未満でＱＵＯカード５０００円分、１０００株以上で同１万円分を贈呈していたが、中間優待を新設することに加えて、継続保有期間の要件を半年以上に変更。更に、優待品もデジ