午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４３、値下がり銘柄数は７９８、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、パルプ・紙、卸売、繊維など。値下がりで目立つのは小売、輸送用機器、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS