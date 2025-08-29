◇MLB 3A シラキュース11-8スクラントン(日本時間29日、PNCフィールド)ヤンキース傘下3Aスクラントンで先発登板した前田健太投手は3回10失点と打ち込まれてしまいました。先頭にヒットを許し、1アウト2塁からセンターへのタイムリーヒットで先制されると、ひとつアウトを追加するも、2ランホームを放たれます。勢いを止めたい前田投手ですが、さらに2ランホームランを浴び、初回から5得点を奪われます。2回にもホームラン含む3得点