大阪・関西万博の会場にある公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントが、閉幕後に万博記念公園（大阪府吹田市）に移設される見通しとなった。大阪府関係者への取材でわかった。同公園は１９７０年大阪万博の会場があった場所で、大阪府は観光資源として活用する方針。関連事業費を府議会９月定例会に計上する。モニュメントは、東ゲート付近で膝をついてお辞儀をしている像（高さ３・８５メートル）と、西ゲート近くで