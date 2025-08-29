28日、都内で行われたアイドルフェス「クロフェス2025」のプレス発表会に、総合プロデューサーを務める安田大サーカスのクロちゃん（48）らが登壇した。【映像】「クロフェス」プレス発表会、大喜利の様子今年で6回目を迎える「クロフェス」では、ゲストMCとして高橋みなみ（34）、矢口真里（42）、王林（27）が登場する。また、スペシャルライブとして、期間限定で再結成し活動中の「メロン記念日」も出演する。クロちゃん「9