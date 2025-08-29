８月２７日に徳島県板野町で発生した山林火災が、２９日午前１１時時点でも鎮圧されず、消火活動が続いています。消防などによりますと２８日から、ヘリコプターを投入しての消火活動が行われていますが、これまでに約２・８ヘクタールが焼けているということです。今のところ、けが人や民家への延焼などは確認されていません。徳島県は２８日夜、自衛隊に災害派遣を要請し、２９日朝早くから合同で消火活動を行っています