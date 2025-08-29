元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が２８日、自身のＸを更新。タオル地の服に身を包んだ「おやすみ」ショットを公開した。コメント欄などでは「パジャマはドラちゃん？」、「ほんとかわいい」、「なんかプライベートって感じの美咲ちゃん」、「なんかすごく色気がある写真だね」と反響の声が寄せられていた。