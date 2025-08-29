JRAは29日、第61回（GIII、芝2000m）の枠順を発表した。ヴィクトリアマイル2着から秋の始動戦を迎えるクイーンズウォークは3枠6番、マイルGIで惜敗が続き、約2年ぶりの2000ｍ戦となるブレイディヴェーグは1枠1番、青葉賞勝ちの3歳馬エネルジコは8枠15番から発走する。 ■17頭立て以上なら8枠優勢 過去10年で最多3勝を挙げているのが8枠で【3.2.2.20】勝率11.1％、複勝率25.9％、回収値は単勝199、複勝102と高