東和フードサービス [東証Ｓ] が8月29日後場(12:40)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の経常利益(非連結)は前年同期比7.5％増の2.4億円に伸び、5-10月期(上期)計画の4.2億円に対する進捗率は58.1％となり、5年平均の57.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.3％→7.0％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース