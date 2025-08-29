長崎で建造された海上自衛隊の最新鋭の護衛艦「やはぎ」が、長崎に “里帰り” しました。 長崎港に29日朝に入港した「やはぎ」は、全長約133メートル、海上自衛隊の最新鋭のもがみ型護衛艦です。 三菱重工業長崎造船所で建造された「やはぎ」は、去年5月に防衛省に引き渡されてから1年3か月ぶりに長崎に帰ってきました。 （見物人） 「里帰りで嬉しいなと思う。やっぱり最新鋭なのですっきりしているスリムで