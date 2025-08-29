米国スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、「スターバックス」のチルドカップシリーズの「スターバックス 京都抹茶ラテ」を9月2日に復刻発売します。スターバックスのチルドカップシリーズは、世界に先駆け2005年9月に日本で初めて発売されて、今年9月に20周年を迎えます。これまでに190種類を発売してきました。今回の「京都抹茶ラテ」は、節目となる年を記念し、2008年に