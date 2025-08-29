【ハローキティ アイランドアドベンチャー ギフトボックスエディション】 11月27日 発売予定 価格：8,200円 Sunblinkとサンリオは、Nintendo Switch用癒し系ライフシミュレーション「ハローキティ アイランドアドベンチャー ギフトボックスエディション」を11月27日に発売する。価格は8,200円。 「ハローキティ アイランドアドベンチャ&#1