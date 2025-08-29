まだまだ暑いけれど、通勤服はそろそろ次の季節を意識したいところ。そんな大人女性には、きれい見えしながら楽に過ごせそうなキュロッツがおすすめ。美しいドレープ感のある【GU（ジーユー）】のキュロッツなら、大人のデイリーコーデにすんなり馴染んでくれそうです。シワになりにくいイージーケア機能も付いており、通勤服として大活躍する予感！ 華やか & きれい見えが狙える