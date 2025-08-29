2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。『TGC 北九州 2025』人気ダンス&ボーカルグループFANTASTICSがTGC北九州初登場！大注目のメインアーティストとして、TGC北九州に初登場となる人気ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの出演が追加決定した。なお、メンバーの瀬口黎弥は福岡県出身であり、地元