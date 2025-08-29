投手としてリハビリの途上ながら実践のマウンドに立つ大谷(C)Getty Images大谷翔平とドジャースの2年目は早くもレギュラーシーズンの終わりが見えてきている。昨季に前人未到の「50-50（50本塁打／50盗塁）をやってのけた偉才は、2年目も順調に歩みを進めている。6月16日に実戦復帰した投手としては、防御率こそ4.18ながら、11登板（先発）を消化。奪三振率12.25と相変わらずの高い支配力を発揮している。一方で打者としても45