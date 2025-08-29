連日、全国各地でクマの出没が相次いでいる。生活圏で相次ぐ出没に、対策を迫られる自治体も出てきている。また専門家に、クマ撃退スプレーについて話を聞いた。全国各地で相次ぐクマ出没…保護者から不安の声8月27日、北海道・上ノ国町では親子とみられる3頭のクマが悠然と道路を横断していた。さらに、8月27日午前6時半ごろ、神奈川・伊勢原市では参道脇にある“社（やしろ）”をのぞき込むクマが出没した。天井付近には、ハチの