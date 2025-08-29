大阪市中央区のミナミで8月22日、バーの事務所に男が侵入し、スマホのライトで物色してロッカーから現金約50万円や従業員の給料明細を抜き取り逃走した。店は無人で、入口のキーボックスから鍵を取り出して入ったとみられている。店は被害届を出し、警察がくわしく調べている。ロッカーにあった現金と従業員の給料明細が盗まれる真っ昼間に、カギを掛けたはずの事務所が狙われた。8月22日午後1時半ごろ、大阪市中央区のミナミのバ