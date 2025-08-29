5児の父でタレント・つるの剛士（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女・うたさん（19）の運転姿を公開し、娘の運転で帰宅できることを自慢した。【動画】「彼氏彼女みたい」飲んじゃったつるの剛士×運転する長女の親子ショットつるのは「飲んじゃったパパ娘の運転で帰れる優越感。ドヤ」とつづり、助手席から長女が運転する姿を自撮り。父のために運転する長女と、そんな優しい長女をドヤ顔で自慢する父の仲むつ