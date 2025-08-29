北朝鮮国営の朝鮮中央通信は28日、中国で開催される抗日戦争勝利80年を記念する行事に金正恩総書記が出席すると発表した。金正恩氏の訪中は2019年1月以来となる。中国政府の発表によると、9月3日に北京市で行われる記念行事では軍事パレードなどが行われ、ロシアのプーチン大統領らも出席する予定。実現すれば、金正恩政権の誕生後、中朝露３カ国の首脳が顔をそろえるのは初めてとなる。