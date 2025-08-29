【モデルプレス＝2025/08/29】フリーアナウンサーの谷尻萌が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】谷尻萌、色白美脚スラリのミニスカ姿◆谷尻萌アナ、ミニスカの爽やかコーデ披露谷尻は「午前中は収録2つしてきたよ〜」とつづり、仕事の様子を報告。「OAは上半身だけなのでインスタでは全身ショットを」と、番組の撮影時の衣装姿を公開した。透け感のある水色のブラウス