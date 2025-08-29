【モデルプレス＝2025/08/29】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、8月29日発売の「FRIDAY」（講談社）表紙と巻頭グラビアに登場。水着やランジェリー姿で密着した姿も披露している【写真】“エリマリ姉妹”、美ボディ際立つ表紙◆奇跡の美人姉妹“エリマリ”「FRIDAY」表紙登場今号では「奇跡の美人姉妹」“エリマリ”を異例のボリュームで特集。2025年度に「FRIDAY」デジタル写真集の売り上げNo.1を記録するなど、無敵の姉