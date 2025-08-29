南沙良と出口夏希がW主演を務める映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』の公開日が 2026年1月16日に決定し、追加キャストとして吉田美月喜、羽村仁成、金子大地の出演が発表された。 参考：河合優実×吉田美月喜、俳優人生を支えた先輩からの“お守り”言葉「あなたなら大丈夫」 本作は、第28回松本清張賞を受賞し、発表当時は21歳の大学生だった波木銅による同名小説を原作にしたユーモラスな青春ム&