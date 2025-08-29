悩みを抱えた人が集まるオンライン空間を利用する子どもの４人に１人が、夏休みが終わることについて、「死にたい、消えたいほどつらい」と感じていることが、ＮＰＯ法人「自殺対策支援センターライフリンク」（東京）の調査でわかった。清水康之代表（５３）は「夏休み明け前後は小中高校生の自殺が増える時期。ＳＯＳを出せずにしんどさを一人で抱える子どもは多く、周囲の対応が必要だ」と訴える。アンケート調査は今月５〜