男子100mの桐生祥秀（29、日本生命）が29日、埼玉県の東洋大学川越キャンパスで公開練習を行い、練習後に取材に応じた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手桐生は、7月5日の日本選手権で5年ぶりに優勝し、今月3日に行われた富士北麓ワールドトライアルの予選で9秒99（+1.5）をマーク。世界陸上の参加標準記録（10秒00）を突破したため、東京世界陸上の代表入りが確実となった。「東京オリンピック™から