タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新し、自宅で作った、高タンパクと節約を意識した、夕飯のメニューを公開しました。【写真を見る】【小倉優子】自宅の夕飯メニュー「全て簡単お料理ですが高タンパクと節約メニューになりました」レシピを公開小倉優子さんはインスタグラムで「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」と投稿。画像を添えて、夕飯の献立を紹介しました。